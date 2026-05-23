Parco del Valentino blitz della polizia nel chiosco più amato dai giovani | sequestri e danze interrotte
La polizia ha effettuato un intervento nel chiosco Ogimomo, situato in viale Virgilio 85 nel parco del Valentino a Torino, il 22 maggio. Durante l'operazione, sono stati sequestrati attrezzi e la musica è stata interrotta. L'intervento ha interrotto le attività del chiosco, molto frequentato dai giovani.
Musica spenta, “Siamo, polizia sul posto e attrezzatura sequestrata. Così ieri, 22 maggio, è terminata la serata al chiosco Ogimomo di viale Virgilio 85, al parco del Valentino di Torino. Da alcune settimane, tutti i venerdì i gestori ospitano dj e musicisti, che si esibiscono nello spazio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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