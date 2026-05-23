Parco del Valentino blitz della polizia nel chiosco più amato dai giovani | sequestri e balli interrotti

Notizia in breve

La serata al chiosco Ogimomo nel parco del Valentino di Torino si è conclusa con un intervento della polizia, che ha spento la musica, interrotto i balli e sequestrato l’attrezzatura. L’intervento è avvenuto ieri, 22 maggio, al termine di un blitz nel punto di ritrovo più frequentato dai giovani della zona. Nessuna persona è stata arrestata o denunciata, ma l’attività del chiosco è stata temporaneamente sospesa.