Parco del Valentino blitz della polizia nel chiosco più amato dai giovani | sequestri e balli interrotti
La serata al chiosco Ogimomo nel parco del Valentino di Torino si è conclusa con un intervento della polizia, che ha spento la musica, interrotto i balli e sequestrato l’attrezzatura. L’intervento è avvenuto ieri, 22 maggio, al termine di un blitz nel punto di ritrovo più frequentato dai giovani della zona. Nessuna persona è stata arrestata o denunciata, ma l’attività del chiosco è stata temporaneamente sospesa.
Musica spenta, balli interrotti, polizia sul posto e attrezzatura sequestrata. Così ieri, 22 maggio, è terminata la serata al chiosco Ogimomo di viale Virgilio 85, al parco del Valentino di Torino. Da alcune settimane, tutti i venerdì i gestori ospitano qui dj e musicisti, che si esibiscono nello. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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