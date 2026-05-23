? Punti chiave Perché la memoria delle stragi rischia di diventare pura retorica?. Chi sono i veri protagonisti del dolore oltre i grandi nomi?. Come si può ottenere giustizia per il caso di Daniele Discrede?. Cosa nasconde la nuova violenza del racket tra i vicoli di Palermo?.? In Breve Giovanni Paparcuri invita a dare spazio ai collaboratori dei magistrati durante le commemorazioni.. Comitato Verità e Giustizia ricorda Daniele Discrede ucciso il 24 maggio 2014 in via Roccazzo.. Caso Discrede archiviato senza individuazione di mandanti ed esecutori dopo dodici anni dall'omicidio.. Nuove minacce e spari segnalano la persistente presenza del racket nel territorio di Palermo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo, il 23 maggio: Paparcuri: ‘Il ricordo deve restare autentico

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