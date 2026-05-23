L'ONU ha presentato a Palermo un nuovo rapporto globale che analizza l'evoluzione delle mafie e delle reti criminali legate alla droga. Il documento evidenzia come le organizzazioni criminali abbiano adattato le loro attività, sfruttando nuove tecnologie e metodi più sofisticati. Gli esperti di Vienna hanno individuato minacce legate all'uso di strumenti digitali e alla criminalità informatica, che si aggiungono alle tradizionali attività illegali. Il rapporto analizza inoltre le strategie di contrasto e le sfide attuali.

? Domande chiave Come si sono evolute le mafie secondo il nuovo rapporto ONU?. Quali nuove minacce tecnologiche hanno individuato gli esperti di Vienna?. Perché Palermo è diventata il centro operativo della lotta transnazionale?. Cosa prevede il piano globale per contrastare le nuove strategie criminali?.? In Breve Giovanni Gallo e Gabriele Aiello partecipano alla cerimonia presso Palazzo Jung a Palermo.. Convenzione contro la criminalità transnazionale firmata a Palermo nel 2000 sotto Kofi Annan.. Rapporto Unodc analizza l'evoluzione tecnologica e organizzativa delle mafie su scala mondiale.. Celebrazione del venticinquesimo anniversale della Convenzione previsto per la fine del 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - ONU a Palermo: nuovo rapporto globale contro le mafie e la droga

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