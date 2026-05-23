Olympiacos e Real Madrid si affronteranno di nuovo in finale di Eurolega, la quinta volta dal 1995. La partita si terrà questa volta ad Atene. Le due squadre si sono incontrate in finale quattro volte in passato, con questa che sarà la quinta sfida ufficiale tra loro per il titolo continentale. La data e l’orario dell’incontro non sono ancora stati ufficializzati.

E con questa fanno cinque. Tante, dal 1995, sono le finali che hanno finora messo di fronte Olympiacos e Real Madrid, con la particolarità che, però, stavolta si giocherà ad Atene. L’Atene di OAKA, che teoricamente sarebbe quella del Panathinaikos, che tanto aveva puntato su questo appuntamento salvo poi vedersi sorpreso dal Valencia nei quarti. L’Atene che, qualora gli uomini di Sergio Scariolo non riuscissero in un ennesimo colpo di mano della loro storia, sarebbe letteralmente “conquistata”, in un certo senso, dal Pireo. Correva, si diceva, il 1995 quando queste due squadre si sono per la prima volta trovate di fronte. Un basket diverso, Saragozza come sede delle Final Four, per il Real Obradovic in panchina e Sabonis in campo, per l’Olympiacos Sasha Volkov. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Olympiacos e Real Madrid, l’eterno duello in finale di Eurolega per la quinta volta

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