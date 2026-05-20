Dalla vittoria ai Grammy a Fiera Milano Live | il concerto di Olivia Dean cambia data e location

Il concerto di Olivia Dean previsto per venerdì 22 maggio a Fiera Milano Live ha subito uno spostamento di data e luogo. Originariamente annunciato al Kozel Carroponte, l'evento si svolgerà ora presso la fiera milanese. La cantante britannica, nota per il suo stile soul e apprezzata dal pubblico, continuerà il suo tour in questa nuova location. La modifica riguarda sia la data che il sito dell’appuntamento, senza ulteriori dettagli sulla motivazione dello spostamento.

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Venerdì 22 maggio a Fiera Milano Live arriva Olivia Dean, per una nuova tappa del suo tour. Inizialmente annunciato al Kozel Carroponte, lo show si evolve insieme alla sua protagonista: una delle voci più raffinate e amate del nuovo soul britannico, capace di conquistare il pubblico a livello. 🔗 Leggi su Milanotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Olivia Dean ’trasloca’ a Fiera Milano Live Olivia Dean a Milano: spostamento alla Fiera per la domanda esplosivaIl concerto di Olivia Dean previsto per il 22 maggio a Milano ha subito un cambiamento di location a causa della forte domanda registrata,... Dalla vittoria ai Grammy a Fiera Milano Live: il concerto di Olivia Dean cambia data e locationNel 2026 Olivia porterà a migliaia di fan ‘The Art of Loving - Live’, il suo tour Europeo tanto atteso che illuminerà la sua ascesa come una delle voci più potenti della sua generazione, in cui l’arti ... milanotoday.it Grammy e Brit Awards per Olivia Dean: concerto milanese a Fiera Milano LiveI biglietti per il concerto saranno disponibili per l'acquisto online su vivoconcerti.com a partire da giovedì 2 aprile 2026 alle ore 11:00. Successivamente, da martedì 7 aprile, sarà possibile ... it.blastingnews.com