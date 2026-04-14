L'Italia avrà un nuovo torneo di tennis sull'erba dal 2028 | si giocherà al nord a metà giugno

L’Italia annuncia l’organizzazione di un nuovo torneo di tennis sull’erba, che si svolgerà a partire dal 2028. L’evento si terrà nel Nord del paese e avrà luogo a metà giugno. La notizia è stata confermata ufficialmente, dopo le indiscrezioni circolate nelle settimane precedenti. La manifestazione si inserisce nel calendario tennistico internazionale, offrendo una nuova occasione di competizione nel periodo estivo.