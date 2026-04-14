L'Italia avrà un nuovo torneo di tennis sull'erba dal 2028 | si giocherà al nord a metà giugno
L’Italia annuncia l’organizzazione di un nuovo torneo di tennis sull’erba, che si svolgerà a partire dal 2028. L’evento si terrà nel Nord del paese e avrà luogo a metà giugno. La notizia è stata confermata ufficialmente, dopo le indiscrezioni circolate nelle settimane precedenti. La manifestazione si inserisce nel calendario tennistico internazionale, offrendo una nuova occasione di competizione nel periodo estivo.
Confermate le voci delle scorse settimane con l'annuncio ufficiale del nuovo torneo di tennis sull'erba in Italia a partire da giugno 2028. Binaghi spiega dove potrebbe giocarsi.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Tennis, Milano ospiterà il primo torneo ATP 250 sull’erba in Italia nel 2028Nel 2028, Milano ospiterà un torneo ATP 250 che si giocherà sull’erba, diventando il primo torneo di questo tipo in Italia.