Nuovo Ducato Stellantis e investimenti ad Atessa Magnacca | Aspettiamo riflessi sull’occupazione

Stellantis ha annunciato un piano strategico da 60 miliardi di euro fino al 2030, che include la produzione del nuovo Ducato, un veicolo commerciale leggero. La produzione del veicolo avverrà nello stabilimento della Val di Sangro. Il sindaco ha dichiarato di attendere risposte riguardo agli effetti sull’occupazione derivanti da questa decisione e dagli investimenti in corso nella zona.

Stellantis ha presentato un piano strategico da 60 miliardi di euro fino al 2030 e il nuovo furgone Ducato: un veicolo commerciale leggero che sarà prodotto in Val di Sangro. Per il sito di Atessa sarebbero previsti importanti investimenti, come afferma l’assessore alle Attività produttive. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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