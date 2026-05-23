Nida Campania al Cardarelli il make-up che cura

Da 2anews.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una giornata dedicata alle donne in trattamento oncologico si è svolta al Cardarelli, con la partecipazione di Nida Campania. Durante l’evento, sono state realizzate sessioni di trucco con l’obiettivo di offrire un momento di conforto e allegria. Tra emozioni e sorrisi, l’iniziativa ha coinvolto le partecipanti, creando un’occasione di sostegno e vicinanza. La giornata è stata accompagnata dalla presenza di un make-up artist.

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Esiste un punto dell’ospedale dove il dolore, per qualche ora, ha smesso di avere il peso dell’attesa e della paura. È accaduto nel padiglione Palermo dell’Oncologia dell’A.O.R.N. Antonio Cardarelli di Napoli, là dove l’associazione Donne nel Cuore ha trasformato una stanza di cura in un luogo di rinascita, di sorrisi ritrovati e di carezze all’anima. Protagonista della giornata è stato Enrico Henri Gambera, Art Director e Visagist di YouStar Makeup Italia, che con mani delicate e sguardo profondamente umano ha accompagnato ogni partecipante in un viaggio fatto di colori, specchi e dignità riconquistata. Non un semplice trucco, ma un gesto d’amore capace di restituire identità a volti attraversati dalla fatica della malattia. 🔗 Leggi su 2anews.it

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