Gli Oklahoma City Thunder hanno vinto Gara 3 delle finali della Western Conference contro gli Spurs, nonostante l'inizio favorevole degli avversari. La squadra ha preso il comando nel corso della partita, con la panchina che ha avuto un ruolo decisivo. La vittoria è arrivata con un margine di punti che ha permesso ai Thunder di avanzare nella serie. Gli Spurs hanno concluso il match con un punteggio inferiore rispetto agli avversari.

2026-05-23 11:21:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Gli Oklahoma City Thunder hanno regnato sovrani in Gara 3 delle finali della NBA Western Conference, nonostante i San Antonio Spurs fossero in vantaggio nelle prime fasi. Gli Spurs hanno segnato i primi 15 punti della partita, la serie di punti più lunga all’inizio di una partita delle finali di Conference da quando è iniziato il monitoraggio play-by-play nella stagione 1997-98. Ma Oklahoma City ha risposto mettendo a tacere il pubblico e assicurandosi una vittoria per 123-108 e portandosi avanti 2-1 nella serie. “Sotto 15 in qualsiasi momento, gli allarmi stanno suonando”, ha detto la guardia dei Thunder Alex Caruso. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - NBA: la panchina dei Thunder prende il sopravvento nella vittoria in Gara 3 contro gli Spurs

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