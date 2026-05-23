Il giorno prima della morte, il pilota di 41 anni si sentiva male mentre si allenava al simulatore, accusando problemi respiratori e tossendo sangue. La mattina successiva, è stato trovato senza vita. I medici non hanno ancora ufficializzato le cause, ma il malore accusato durante l’allenamento viene considerato un elemento chiave. La famiglia ha confermato che il pilota aveva avuto problemi di salute recenti.

Il pilota di Nascar Kyle Busch morto giovedì 21 maggio all'età di 41 anni aveva accusato problemi respiratori il giorno prima del decesso. Secondo quanto ricavato da una telefonata fatta al numero di emergenza statunitense 911, che l'agenzia Associated Press ha avuto modo di sentire, l'uomo aveva temperatura alta e tossiva sangue. Nessuna causa di morte è stata fornita, anche se la famiglia del 41enne aveva detto in precedenza che era stato ricoverato in ospedale con una "grave malattia" tre giorni prima di gareggiare nella Coca-Cola 600 al Charlotte Motor Speedway. Mercoledì Busch stava effettuando un test nel... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nascar, Kyle Busch: malore il giorno prima della morte

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Kyle Busch coughing up blood before his death as revealed in 911 call

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