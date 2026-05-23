Napoli ultima al Maradona non solo per Conte | almeno quattro calciatori diranno addio

Quattro calciatori del Napoli sono pronti a lasciare la squadra dopo la partita contro l’Udinese, che rappresenta anche l’ultima del campionato al Maradona. La sfida è prevista come un momento di addio per alcuni giocatori, oltre a segnare la conclusione della stagione. La partita sarà ricordata non solo per il risultato, ma anche per i cambi di formazione e i saluti ufficiali di alcuni membri della rosa.

La sfida contro l’Udinese non è soltanto l’ultima partita stagionale del Napoli, ma anche una serata piena di emozioni e possibili addii. Al triplice fischio, diversi volti azzurri sono apparsi commossi, consapevoli che quel saluto sotto la curva potesse rappresentare la fine di un ciclo importante. Anche Antonio Conte, accolto dagli applausi del pubblico, ha vissuto momenti intensi. Tra i calciatori più emozionati c’era sicuramente Pasquale Mazzocchi, napoletano e tifoso del Napoli fin da bambino. L’esterno potrebbe lasciare il club dopo una stagione vissuta tra alti e bassi, ma il legame con la città resterà speciale. Situazione simile anche per Frank Zambo Anguissa, uno dei protagonisti degli ultimi anni azzurri e possibile sacrificio di mercato per finanziare il nuovo progetto tecnico della società. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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