Domani al Maradona, Arthur Atta e Keinan Davis saranno sotto osservazione durante Napoli-Udinese. Gli scout azzurri monitoreranno i due giocatori del team ospite, valutandoli per il calciomercato estivo. Nessuna altra attività è prevista durante la partita.

Arthur Atta e Keinan Davis saranno osservati speciali domani al Maradona nella sfida tra Napoli e Udinese, con gli scout azzurri pronti a valutare i due friulani per il calciomercato estivo. Arthur Atta: il centrocampista che costa troppo. Il centrocampista francese classe 2001 era già finito nel mirino della dirigenza partenopea durante l’autunno scorso, quando l’infortunio di André-Frank Zambo Anguissa aveva costretto gli azzurri a cercare rinforzi in mezzo al campo. Atta ha convinto per personalità e potenziale di crescita, garantendo equilibrio e qualità nella gestione del pallone. L’ostacolo rimane economico: l’Udinese valuta il giocatore intorno ai 40 milioni di euro, cifra che il Napoli considera eccessiva per un centrocampista che non ha ancora consolidato il suo status a livello europeo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Udinese, occhi puntati su due profili: osservati speciali al Maradona

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