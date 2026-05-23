La possibilità di un ritorno di Sarri sulla panchina del Napoli sembra ormai sfumata. La dirigenza ha soddisfatto le richieste del tecnico, ma lui non ha dato la sua conferma definitiva a causa di alcuni dubbi. Al momento, la corsa per la panchina si riduce a due nomi: Italiano e Allegri. Nessun accordo ancora raggiunto, mentre l’ipotesi di Sarri appare sempre più improbabile.

Sembrerebbe ormai finita l’ipotesi di un ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli. La dirigenza partenopea avrebbe infatti soddisfatto le richieste del tecnico, senza però riuscire a convincerlo del tutto a causa dei numerosi dubbi. A questo punto, il Napoli sembrerebbe essersi concentrato su altri due profili per il futuro della panchina: Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. Il Napoli abbandona Sarri. Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport, non ci sarà un nuovo capitolo di Sarri e il Napoli; Il presidente De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna vogliono infatti definire il prima possibile il futuro della panchina, affidandola ad un allenatore capace di proseguire il percorso di crescita di una squadra che dal 2023 ha conquistato due scudetti e una Supercoppa Italiana. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Napoli, nessun ritorno di Sarri. Corsa a due tra Italiano e Allegri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ci risiamo...

Sullo stesso argomento

Calcio italiano: tra panchine stagne e il ritorno di Sarri a Napoli? Domande chiave Chi sono i due tecnici che hanno rotto la stasi? Come influirà la scelta di Conte sul possibile ritorno di Sarri? Perché i dirigenti...

Corriere dello Sport: “Conte-Napoli, aria d’addio: Sarri, Italiano e Allegri tra i possibili eredi”Corriere dello Sport: “Conte-Napoli, aria d’addio: Sarri, Italiano e Allegri tra i possibili eredi”"> PISA — La sensazione, adesso, è sempre più...

#Italiano- @SSCNapoli, colloqui con Ramadani. Non ci sono ancora offerte. La richiesta per dire sì a #DeLaurentiis Il Napoli ripensa seriamente a Vincenzo Italiano per la panchina. I dubbi di Maurizio Sarri sul ritorno in Campania e le difficoltà ad arrivare a x.com

Calciomercato Napoli news | Maurizio Sarri, si inserisce l’Atalanta! (oggi sabato 23 maggio 2026)Calciomercato Napoli news: su Maurizio Sarri si inserisce l’Atalanta oggi sabato 23 maggio 2026, mistero sul futuro dell’allenatore nel mirino partenopeo. ilsussidiario.net

[Bianchin] Al momento, le possibilità che Mario Gila si unisca al Milan a luglio sono basse. Il Milan ha fatto uno sforzo, soprattutto Igli Tare. Tuttavia, lo spagnolo ha diverse offerte – concentrandosi esclusivamente su club italiani, Napoli, Inter e Juventus – e de reddit

Questa storia che Napoli voleva Sarri è un falso storicoNon è vero che Napoli desiderava il ritorno di Sarri. Sui social una valanga di commenti contro il suo eventuale ritorno ... ilnapolista.it