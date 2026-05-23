Napoli Manna vuole un talento spagnolo | il Real Madrid ostacola la trattativa

Il Napoli sta cercando di ingaggiare un talento spagnolo, ma il Real Madrid sta ostacolando la trattativa. La società partenopea sta prendendo decisioni importanti anche sul fronte tecnico, oltre a quelle legate alla panchina. La trattativa con il giocatore, di nazionalità spagnola, si è complicata a causa dell’interferenza del club madrileno. Non sono stati resi noti dettagli sui tempi o sui motivi specifici dell’ostacolo. La squadra italiana si prepara a finalizzare le scelte in vista della prossima stagione.

Il Napoli, in vista della fine della stagione, sta prendendo decisioni importanti, non soltanto rispetto alla panchina, ma anche da un punto di vista tecnico. L’obiettivo è migliorare la rosa con elementi nuovi e vecchi. Il mirino di Giovanni Manna è caduto, a ta proposito, su Victor Munoz. Le recenti prestazioni dell’ esterno offensivo dell’Osasuna hanno attirato molte attenzioni. Stando a quanto riportato da “The Mirror”, il club azzurro sarebbe tra le squadre più interessate al giocatore spagnolo, classe 2003. Il Napoli, dunque, non è solo nella corsa. Tra i vari team, ci sono il Milan, il Barcellona, l’Aston Villa il Newcastle United. Ed infine, ultimo ma non per importanza, il Real Madrid. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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