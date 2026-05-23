Napoli Manna vuole un talento spagnolo | il Real Madrid ostacola la trattativa

Il Napoli sta cercando di acquistare un talento spagnolo, ma il Real Madrid sta bloccando la trattativa. La società partenopea ha avanzato un’offerta, mentre il club madrileno non ha ancora dato l’assenso. La trattativa resta in stallo, senza novità ufficiali. La scelta di portare a termine l’acquisto potrebbe influenzare le strategie di mercato del Napoli nelle prossime settimane.

Il Napoli, in vista della fine della stagione, sta prendendo decisioni importanti, non soltanto rispetto alla panchina, ma anche da un punto di vista tecnico. L’obiettivo è migliorare la rosa con elementi nuovi e vecchi. Il mirino di Giovanni Manna è caduto, a ta proposito, su Victor Munoz. Le recenti prestazioni dell’ esterno offensivo dell’Osasuna hanno attirato molte attenzioni. Stando a quanto riportato da “The Mirror”, il club azzurro sarebbe tra le squadre più interessate al giocatore spagnolo, classe 2003. Il Napoli, dunque, non è solo nella corsa. Tra i vari team, ci sono il Milan, il Barcellona, l’Aston Villa il Newcastle United. Ed infine, ultimo ma non per importanza, il Real Madrid. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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