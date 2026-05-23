Moretti Spa celebra 50 anni di eccellenza Il grande traguardo dell' azienda valdarnese
Nel 2026, Moretti Spa festeggerà il cinquantesimo anniversario. L'azienda valdarnese ha trasformato le radici familiari in una realtà riconosciuta a livello internazionale.
Nel 2026 Moretti Spa celebra il suo cinquantesimo anniversario, un traguardo che racconta il percorso di un’impresa capace di trasformare le proprie radici familiari in una realtà strutturata e riconosciuta a livello internazionale.La storiaBoilerplate Moretti S.p.A. è un’azienda italiana fondata. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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