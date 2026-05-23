Moretti Spa celebra 50 anni di eccellenza Il grande traguardo dell' azienda valdarnese

Da arezzonotizie.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 2026, Moretti Spa festeggerà il cinquantesimo anniversario. L'azienda valdarnese ha trasformato le radici familiari in una realtà riconosciuta a livello internazionale.

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Nel 2026 Moretti Spa celebra il suo cinquantesimo anniversario, un traguardo che racconta il percorso di un’impresa capace di trasformare le proprie radici familiari in una realtà strutturata e riconosciuta a livello internazionale.La storiaBoilerplate Moretti S.p.A. è un’azienda italiana fondata. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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