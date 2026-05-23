Un rappresentante ha proposto di sostituire il Congo con l’Italia come paese ospitante dei Mondiali 2026. La proposta è stata avanzata nel contesto delle discussioni sulla selezione delle nazioni partecipanti. Non sono state fornite ulteriori dettagli sul processo decisionale o sulle motivazioni alla base della proposta. La candidatura dell’Italia viene considerata come un’alternativa possibile nell’ambito delle consultazioni in corso.

L’Italia torna al centro delle indiscrezioni legate ai Mondiali 2026. Dopo l’ipotesi collegata all’Iran, a riaccendere il dibattito è ora la situazione della Repubblica Democratica del Congo, alle prese con l’emergenza sanitaria provocata dall’epidemia di ebola. Il focolaio è reale e ha già avuto conseguenze sulla preparazione della Nazionale congolese, costretta a modificare il proprio programma in vista del torneo. Al momento, però, non risulta avviata alcuna procedura ufficiale della FIFA per un’esclusione del Congo o per un eventuale ripescaggio degli azzurri. A rilanciare la possibilità di un ritorno dell’Italia al Mondiale è stato Paolo Zampolli, inviato speciale del presidente statunitense Donald Trump per le partnership globali. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Mondiali 2026, Zampolli rilancia l’Italia al posto del Congo

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