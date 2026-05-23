Mobilità docenti 2026 27 | come funziona l’assegnazione delle sedi in caso di preferenze sintetiche Esiti il 29 maggio

La mobilità docenti per l’anno scolastico 20262027 sta per concludersi, con l’assegnazione delle sedi in caso di preferenze sintetiche che si avvicina. La procedura si conclude con la pubblicazione degli esiti, prevista per il 29 maggio. In questa fase, vengono assegnate le sedi ai docenti che hanno presentato le preferenze, con le decisioni che riguardano le assegnazioni definitive.

La mobilità docenti per l'anno scolastico 20262027 è ormai alle battute finali: si attende la pubblicazione degli esiti prevista per il prossimo 29 maggio. Uno dei punti che genera più dubbi riguarda l'assegnazione della sede qualora si sono espresse preferenze sintetiche (comune, distretto o provincia) anziché singole scuole: in questo caso, il sistema non segue solo il punteggio, ma applica una gerarchia specifica per garantire il soddisfacimento delle richieste più puntuali. Di seguito analizziamo i meccanismi normativi che regolano questa fase. L'articolo Mobilità docenti 202627: come funziona l’assegnazione delle sedi in caso di preferenze sintetiche. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Mobilità e assegnazioni provvisorie: differenze e requisiti

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