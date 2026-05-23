A Milano, una finestra in una classe è crollata, ferendo un ragazzo di 12 anni. L'incidente si è verificato in una scuola secondaria, ma non sono stati resi noti dettagli sulle cause del cedimento. Le autorità stanno verificando le responsabilità legate alla manutenzione degli edifici scolastici. Non sono stati segnalati altri danni o feriti. Le indagini sono in corso per accertare eventuali responsabilità.

? Punti chiave Come si è verificato il cedimento strutturale dell'infisso in aula?. Chi deve rispondere legalmente della manutenzione degli edifici scolastici milanesi?. Perché De Corato ha chiesto le dimissioni immediate del sindaco Sala?. Quali controlli tecnici verranno estesi agli altri istituti della rete?.? In Breve Il deputato Riccardo De Corato chiede le dimissioni del sindaco Giuseppe Sala.. L'incidente coinvolge l'istituto secondaria di primo grado Trevisani-Scaetta in via Cisalpino.. La responsabilità legale della manutenzione degli edifici scolastici spetta al Comune di Milano.. Il caso solleva dubbi sulla gestione delle risorse per la sicurezza strutturale urbana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, crolla una finestra in classe: ferito un dodicenne al Trevisani

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