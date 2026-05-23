Il Milan deve ancora vincere contro il Cagliari, che è già salvo, per assicurarsi la qualificazione in Champions League. La partita si gioca a San Siro e rappresenta un momento decisivo per i rossoneri, che non possono permettersi di sottovalutare l’avversario. Le voci sul futuro e sul mercato circolano, ma l’obiettivo principale resta la vittoria contro il Cagliari. La squadra ha bisogno di punti per garantirsi la partecipazione alla competizione europea.

Siamo ormai alla vigilia della partita contro il Cagliari: ultima gara stagionale per il Milan che ha vissuto un anno diviso praticamente in due. Fino a febbraiomarzo, la squadra di Massimiliano Allegri ha sperato e coltivato il sogno di rimonta Scudetto sull'Inter. Dopo la sconfitta contro la Lazio, il Milan è crollato raccogliendo solo 7 punti in 8 partite in Serie A, mettendo a serio rischio la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La vittoria contro il Genoa permette alla squadra di Allegri di avere ancora il proprio destino nelle mani: con tre punti contro il Cagliari si avrà la certezza di giocare la massima competizione europea, con tutte le conseguenze positive del caso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, voci sul futuro e sul mercato, ma la Champions non è assicurata: il Cagliari va ancora battuto

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Milan, giusto programmare il futuro… ma prima la Champions | Nicolò Bagnoli

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