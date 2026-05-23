Manca sempre meno ai Mondiali 2026 negli USA che andranno in scena dall'11 giugno fino al 19 luglio: Per ora sono questi i giocatori del Milan sicuri di partecipare alla competizione: Ardon Jashari (Svizzera), Koni De Winter e Alexis Saelemaekers (Belgio), Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia), Rafael Leao (Portogallo) e Luka Modric (Croazia). Esclusi tutti gli italiani, visto che l'Italia ha perso i playoff contro la Bosnia. Mancano ancora Messico, Ecuador e USA che potrebbero chiamare rispettivamente Santiago Gimenez, Estupiñán e Pulisic. Chi invece è già certo di restare a casa sono Youssouf Fofana e Christopher Nkunku (Francia), Niclas Füllkrug (Germania), Tomori e Loftus-Cheek (Inghilterra) e Zachary Athekame, non convocato dalla Svizzera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan snobbato dai Mondiali 2026: il verdetto ufficiale che certifica gli errori e limita il mercato estivo

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