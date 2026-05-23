Milan snobbato dai Mondiali 2026 | il verdetto ufficiale che certifica gli errori e limita il mercato estivo
Durante la selezione delle città ospitanti per i Mondiali 2026, nessuna città italiana è stata scelta. Di conseguenza, pochi giocatori del club milanese partiranno per gli Stati Uniti per la competizione, tra cui Tomori, Nkunku e Fofana. Questa decisione influisce anche sulle operazioni di mercato estivo del club, limitando le possibilità di cessioni e trasferimenti all’estero. La mancata partecipazione alle finali mondiali riduce inoltre le possibilità di visibilità internazionale per alcuni giocatori.
Manca sempre meno ai Mondiali 2026 negli USA che andranno in scena dall'11 giugno fino al 19 luglio: Per ora sono questi i giocatori del Milan sicuri di partecipare alla competizione: Ardon Jashari (Svizzera), Koni De Winter e Alexis Saelemaekers (Belgio), Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia), Rafael Leao (Portogallo) e Luka Modric (Croazia). Esclusi tutti gli italiani, visto che l'Italia ha perso i playoff contro la Bosnia. Mancano ancora Messico, Ecuador e USA che potrebbero chiamare rispettivamente Santiago Gimenez, Estupiñán e Pulisic. Chi invece è già certo di restare a casa sono Youssouf Fofana e Christopher Nkunku (Francia), Niclas Füllkrug (Germania), Tomori e Loftus-Cheek (Inghilterra) e Zachary Athekame, non convocato dalla Svizzera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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