Milan | manovre per il mercato estivo 2026

Il Milan si sta già muovendo per il mercato estivo del 2026, cercando di anticipare le trattative. Tra i nomi che vengono segnalati come obiettivi principali c’è Leon Goretzka, per il quale la società sembra voler agire con decisione. Le operazioni sono in fase di pianificazione, mentre la squadra si prepara a rafforzarsi in vista della prossima stagione.

Il Milan non perde tempo e accelera le manovre per il mercato estivo 2026, giocando d’anticipo su uno dei suoi obiettivi principali: Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco, in scadenza con il Bayern Monaco a giugno, è il rinforzo prioritario indicato da Massimiliano Allegri per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione. Il club rossonero ha già presentato una proposta concreta: contratto triennale (fino al 2029) con ingaggio di 5 milioni di euro netti a stagione, più eventuali bonus. Un’offerta più lunga e competitiva rispetto a quelle di molti rivali (soprattutto dall’estero), che punta proprio sulla maggiore durata per convincere il 31enne.🔗 Leggi su Dailymilan.it

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