Il portiere del Milan avrebbe impedito la partenza di Tare, rivelandosi decisivo in un incontro a Marassi. In precedenza, si pensava che Tare fosse ormai vicino all’addio, ma l'intervento del portiere ha modificato la situazione. La decisione di Maignan ha influenzato le dinamiche legate al trasferimento, mantenendo Tare nel club. La vicenda si basa su un colloquio tra i due calciatori durante un evento nel quartiere di Marassi.

Il campionato si avvia verso la fine, ed è ormai ora di tirare le somme. Fino a poche settimane fa, in casa Milan era ormai certo l'addio di Igli Tare, direttore sportivo rossonero, dopo una sola stagione. Ora, però, lo scenario sembra che stia cambiando, con l'albanese che potrebbe restare al fianco di Allegri grazie all'intervento di.Mike Maignan. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il dietrofront sul futuro del direttore sportivo sarebbe legato alla probabile uscita di Giorgio Furlani, amministratore delegato rossonero. Ilc lima, però, non è comunque dei migliori. Una settimana fa, il patron rossonero Gerry Cardinale ha espresso alcune dure critiche legate alla gestione del budget per il mercato scorso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, il retroscena legato ‘al patto di Marassi’: Maignan ‘blinda’ Tare

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