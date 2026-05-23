Zlatan Ibrahimovic ha passato da essere considerato il salvatore del Milan a un possibile elemento destabilizzante. La sua presenza in campo ha generato discussioni tra tifosi e dirigenti, con alcuni che evidenziano rischi di tensioni interne. La decisione di mantenere il giocatore in rosa si scontra con le preoccupazioni circa il suo impatto sul gruppo. La situazione resta sotto osservazione, mentre il club valuta le strategie future.

C'era un tempo in cui il nome di Zlatan Ibrahimovic sembrava essere la vera cura a tutti i mali del Milan. Un calciatore dalla forte personalità, ma anche un vero e proprio fuoriclasse. Arrivato al Milan per la seconda volta nel 2020, si è preso una squadra giovane sulle spalle per poi trascinarla a vincere il 19esimo scudetto nel maggio del 2022. Poi il nuovo ruolo come Senior Advisor di RedBird: con il suo arrivo nella dirigenza rossonera, la percezione dei tifosi nei suoi confronti è cambiata. Da salvatore a fattore destabilizzante: Ibrahimovic può fare davvero bene al Milan, ora come ora? Come sappiamo, la figura di Ibrahimovic non è mai stata fatta per essere 'comandata'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, il fattore Ibrahimovic si ribalta: da salvatore a elemento destabilizzante

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THIAGO SILVA FALA QUE IBRA HUMILHOU O GATTUSO

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