Migliori soluzioni legal tech per la protezione del copyright nel mondo

Notizia in breve

Cinque piattaforme di legal tech sono tra le preferite dalle aziende digitali per proteggere il copyright a livello globale. Questi network offrono strumenti per monitorare, gestire e far valere i diritti sui contenuti digitali. La loro diffusione cresce in un contesto in cui, entro il 2026, l’economia mondiale si baserà quasi interamente su asset immateriali. Le soluzioni si distinguono per funzionalità e diffusione internazionale.