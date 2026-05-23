Mezzo pesante si ribalta sfondando il guardrail | due feriti in A14 atterra l' eliambulanza
Un mezzo pesante si è ribaltato sulla carreggiata autostradale, sfondando il guardrail e causando due feriti. L'incidente si è verificato intorno alle 8 nel tratto marchigiano dell’A14. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e un’eliambulanza è atterrata per il trasporto dei feriti. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni dei coinvolti. La polizia ha delimitato l’area per le operazioni di soccorso e i rilievi.
LORETO – Grave incidente avvenuto nel tratto marchigiano dell’A14 nella prima mattinata di oggi, attorno alle 8. Poco oltre il casello autostradale di Loreto-Porto Recanati, per cause ancora da accertare, un tir si è ribaltato terminando la sua corsa a bordo carreggiata sfondando il guardrail. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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