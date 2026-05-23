Venerdì mattina il cielo è sereno o poco nuvoloso su gran parte del Nord. Nel pomeriggio, le condizioni rimangono stabili con poche variazioni di nuvolosità. Le temperature sono in aumento rispetto ai giorni precedenti, senza particolari precipitazioni. Non sono previsti cambiamenti significativi nel corso della giornata. La situazione meteorologica rimane tranquilla fino a sera, con condizioni di tempo asciutto e senza fenomeni perturbatori.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente al pomeriggio poche variazioni con prevalenza di cieli soleggiati isolati piovaschi sui rilievi del Piemonte in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con assenza prevalente di Alce giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni centrali con Cieli prevalentemente soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiani su tutti i settori in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo sta spazi di sereno ovunque al sud Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 23-05-2026 ore 19:15

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Meteo domani 20 febbraio 2026

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