Meteo | Previsioni per domenica 24 maggio

Per domenica 24 maggio è previsto bel tempo con sole tutto il giorno e assenza di pioggia. La temperatura massima sarà di 31°C, mentre la minima raggiungerà i 19°C. Lo zero termico si aggirerà intorno a 3783 metri.

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3783m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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