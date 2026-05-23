Menu intelligenti e zero sprechi | la formula segreta per salvare i ristoranti dai rincari
Un ristorante ha introdotto menu digitali e pratiche di zero sprechi per ridurre i costi. La strategia mira a ottimizzare gli ordini e limitare gli avanzi, contribuendo a contenere le spese senza compromettere la qualità. Sono stati adottati sistemi di gestione più efficaci e piatti con ingredienti a basso impatto economico. La scelta di strumenti digitali e pratiche sostenibili permette di affrontare meglio le variazioni di prezzo e i rincari.
Nuove strategie per affrontare le sfide della ristorazione moderna, migliorare l’efficienza operativa e contenere i costi senza rinunciare alla qualità. Con questi obiettivi nasce “Misura per te – Laboratorio di efficienza in cucina”, l’iniziativa promossa da Fipe Confcommercio cesenate insieme a. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
IZUDINA I HAMDIJA - Sve prevare 19. dio
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