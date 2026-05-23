Menu intelligenti e zero sprechi | la formula segreta per salvare i ristoranti dai rincari

Notizia in breve

Un ristorante ha introdotto menu digitali e pratiche di zero sprechi per ridurre i costi. La strategia mira a ottimizzare gli ordini e limitare gli avanzi, contribuendo a contenere le spese senza compromettere la qualità. Sono stati adottati sistemi di gestione più efficaci e piatti con ingredienti a basso impatto economico. La scelta di strumenti digitali e pratiche sostenibili permette di affrontare meglio le variazioni di prezzo e i rincari.