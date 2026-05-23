Memoria esperienza e valori | la 98enne Edda Rubboli eletta cooperatrice dell’anno
Una donna di 98 anni, con una lunga esperienza alle spalle, è stata eletta cooperatrice dell’anno da Legacoop Romagna. Accanto a lei, una giovane di 23 anni. La premiazione ha coinvolto persone di diverse età, tutte riconosciute per il loro impegno nel settore cooperativo. La cerimonia si è svolta recentemente e ha celebrato il contributo di tutte le cooperatrici, evidenziando il valore della memoria e dei principi condivisi.
La più anziana ha 98 anni, meravigliosamente portati, la più giovane 23: sono le “Cooperatrici dell’anno”, appena nominate da Legacoop Romagna. Il premio viene assegnato alla memoria di Guglielmo Russo, presidente scomparso nel 2019. In occasione dell’ottantesimo anniversario del voto alle donne. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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