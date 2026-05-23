Mediaset ha rilasciato una nota ufficiale dopo la condanna a pagare un risarcimento record per la trasmissione illegale del game show “Passaparola” in Spagna. La decisione giudiziaria ha portato l’azienda a commentare pubblicamente, ma non sono state fornite ulteriori dichiarazioni o dettagli sulla vicenda. La condanna riguarda la trasmissione del programma senza autorizzazione e si riferisce a una violazione delle normative sul diritto d’autore.

Non si è fatta attendere la risposta di Mediaset dopo la condanna a pagare un risarcimento record per la trasmissione illegale del game “Passaparola” in Spagna. CASO “PASAPALABRA” MFE CHIEDERÀ L’ANNULLAMENTO DEL PROCEDIMENTO CIVILE DOPO LA SENTENZA DEL TRIBUNAL SUPREMO «MFE-MEDIAFOREUROPE prende atto della decisione emessa dalla Audiencia Provincial di Madrid nell’ambito del procedimento relativo al format “Pasapalabra”, che ha quantificato in circa 74 milioni di euro l’importo riconosciuto a ITV nel giudizio esecutivo. Il Gruppo evidenzia tuttavia che tale decisione interviene senza considerare la recente sentenza del Tribunal Supremo spagnolo relativa al distinto procedimento riguardante “El Rosco”, ossia la ruota finale del gameshow, pronunciata ieri, che ha escluso che i relativi diritti di copyright appartengano a ITV. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - MEDIASET ALL’ATTACCO DOPO LA CONDANNA RECORD: LA DURA NOTA UFFICIALE

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

MEDIASET TREMA! LA RAI E LO STORICO ACCORDO CON DISNEY: LA NOTA UFFICIALERai e Disney hanno siglato un storico accordo destinato a cambiare il panorama tv italiano.

Maxi attacco russo su Kiev dopo il cessate il fuoco: colpiti edifici civili #guerrarussiaucraina x.com

Barbara D’Urso pronta alla guerra contro Mediaset: la mossa di Pier Silvio Berlusconi dopo le accuseBarbara D’Urso torna all’attacco contro Mediaset: chat private, causa legale e docuserie. La reazione di Pier Silvio Berlusconi e il Biscione. Mentre il volto Rai, Mara Venier, furiosa interrompe un’i ... donnaglamour.it

Barbara D'Urso fa causa a Mediaset: Cacciata per vendetta personale, ci sono chat e audioBarbara D'Urso ha raccolto documenti, chat e audio che ricostruiscono l'accaduto ed è pronta a far valere le proprie ragioni in tribunale contro Mediaset. gazzetta.it