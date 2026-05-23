A Como si registra il massimo di prestiti richiesti per i matrimoni in Lombardia. Le coppie della provincia chiedono più finanziamenti rispetto ad altre zone della regione. Si evidenzia che il costo del catering rappresenta una voce significativa nel budget totale delle nozze. Le differenze di spesa tra le province lombarde sono notevoli, con alcune che destinano somme più alte rispetto ad altre per organizzare il matrimonio.

? Domande chiave Quanto incide il costo del catering sul budget totale delle coppie?. Perché alcune province lombarde spendono molto più di altre per le nozze?. Come influisce un debito di cinque anni sulla vita della nuova famiglia?. Quali strategie permettono di ridurre i costi senza rinunciare al sogno?.? In Breve Sondrio, Varese e Lodi registrano prestiti medi superiori ai 10.000 euro.. Il 21% delle coppie rinuncia al matrimonio per costi medi di 14.000 euro.. I finanziamenti prevedono solitamente un piano di rientro in 60 rate su cinque anni.. La wedding planner Andrea Bettinzoli suggerisce la condivisione dei costi per allestimenti e fiori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matrimoni in Lombardia: a Como il picco dei prestiti per le nozze

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