Una bambola di pezza, chiamata Pigotta, è diventata protagonista a Matera, cercando di offrire un'alternativa ai media digitali. La bambola, simbolo di un progetto di solidarietà, è stata al centro di iniziative locali per coinvolgere i bambini e contrastare l'uso eccessivo degli schermi. A questa iniziativa hanno collaborato esperti provenienti da diverse parti del mondo, tra cui Africa e Europa, che hanno promosso attività educative e sociali legate alla bambola.

? Punti chiave Come può una bambola di pezza contrastare l'isolamento degli schermi?. Chi sono gli esperti che hanno unito Matera e l'Africa?. Perché l'incontro tra una maestra lucana e un artista curdo è cruciale?. Quali rischi nasconde l'uso eccessivo dei media digitali per i bambini?.? In Breve Antonella Santarcangelo, Pino Bruno e Maria Pina Rizzi hanno partecipato al dibattito pedagogico.. L'opera è nata dalla collaborazione tra l'autrice e il Comitato UNICEF Basilicata.. Le illustrazioni di Fuad Aziz collegano la cultura lucana ai contesti del Kurdistan iracheno.. Teresa Dimatteo ha maturato quarantadue anni di esperienza nelle scuole dell'infanzia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, il sogno di Anita: la bambola Pigotta sfida i media digitali

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