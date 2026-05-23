Nel nuovo docu-film, Marracash rivela dettagli sulla relazione con Elodie, attirando l’attenzione dei media. La coppia ha attirato numerosi commenti e discussioni, rimanendo al centro dell’attenzione pubblica. La storia tra i due è stata spesso oggetto di copertine e articoli, mantenendo vivo l’interesse dei fan e dei media anche dopo il periodo di maggiore attenzione.

La storia fra Marracash ed Elodie ha riempito le prime pagine dei giornali e fatto sognare i fan. Così tanto che ancora oggi, a distanza di tempo, si parla di quel legame. Una relazione importante per entrambi che sembrava destinata a portarli lontano, terminata bruscamente nel 2021. La verità di Marracash su Elodie: il primo incontro e l’addio. Proprio per questo nel suo nuovo docu-film, intitolato King Marracash, il rapper ha scelto di parlare con grande sincerità della storia d’amore con Elodie, partendo dal primo incontro, avvenuto durante le registrazioni del videoclip di Margarita, sino all’addio. Nel docu-film, Marracash ha deciso di raccontarsi senza filtri, svelando l’inizio e la fine del rapporto con Elodie. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Marracash, nel nuovo docu-film le confessioni su Elodie

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King Marracash, il docu-film di Pippo Mezzapesa - Trailer

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Marracash racconta Elodie: le rivelazioni nel docu-film #marracash x.com

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