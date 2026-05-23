Marina USA | i laser per salvare i missili e difendere le flotte

Le navi militari statunitensi stanno iniziando a integrare laser di alta potenza come nuova difesa contro minacce aeree e missilistiche. I laser permettono di neutralizzare droni, missili e altre minacce in modo più rapido e preciso rispetto ai sistemi tradizionali, come i missili cinetici. Tuttavia, le navi devono affrontare la sfida di gestire il peso e l’energia necessaria per i laser, che richiedono impianti di alimentazione avanzati. I missili cinetici non sono più considerati sufficienti per proteggere le flotte da nuovi tipi di attacchi.

? Punti chiave Come faranno le navi attuali a gestire l'enorme carico dei laser?. Perché i missili cinetici non bastano più a proteggere le flotte?. Quali nuove navi nucleari sostituiranno i cacciatorpediniere classe Arleigh Burke?. Cosa accadrà quando i sistemi laser supereranno i limiti dei droni?.? In Breve Sistemi HELIOS e ODIN puntano all'ingaggio di missili da crociera complessi.. Progetto TRAM mira al rifornimento dei sistemi VLS direttamente in mare.. Laboratorio DESIL gestisce la formazione specialistica del personale operativo.. Nuove piattaforme nucleari supereranno i limiti energetici della classe Arleigh Burke.. La Marina statunitense accelera la riconfigurazione della propria architettura di combattimento puntando sui sistemi a energia diretta per proteggere le flotte e preservare i missili offensivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Why US Navy Chose USS Iwo Jima For The Venezuela Raid

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