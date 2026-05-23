Maranello inaugurato il nuovo comando della polizia locale
È stata inaugurata questa mattina a Maranello la nuova sede della Polizia Locale, situata in Via Vittorio Veneto 7, al piano terra degli uffici tecnici comunali. La cerimonia ha visto la presenza delle autorità locali e rappresentanti del corpo di polizia. La nuova struttura sostituisce l'ex sede, offrendo spazi più moderni e funzionali per le attività di polizia. La sede ospiterà uffici amministrativi e servizi di vigilanza sul territorio comunale.
E' stata inaugurata questa mattina, sabato 23 maggio, la nuova sede della Polizia Locale di Maranello, collocata in Via Vittorio Veneto 7 al piano terra della sede degli uffici tecnici comunali.Presenti al taglio del nastro il Sindaco Luigi Zironi, l'Assessora alla Sicurezza Elisabetta. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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