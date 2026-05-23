Maranello inaugurato il nuovo comando della polizia locale

Notizia in breve

È stata inaugurata questa mattina a Maranello la nuova sede della Polizia Locale, situata in Via Vittorio Veneto 7, al piano terra degli uffici tecnici comunali. La cerimonia ha visto la presenza delle autorità locali e rappresentanti del corpo di polizia. La nuova struttura sostituisce l'ex sede, offrendo spazi più moderni e funzionali per le attività di polizia. La sede ospiterà uffici amministrativi e servizi di vigilanza sul territorio comunale.