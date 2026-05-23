Malnutrizione nascosta negli ospedali | un’emergenza silenziosa che colpisce fino a metà dei pazienti

Da lifeandnews.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La malnutrizione nascosta riguarda fino alla metà dei pazienti negli ospedali ed è un problema silenzioso. Non si tratta di carestie o povertà, ma si verifica durante malattie, quando il corpo ha bisogno di più nutrizione. Questa condizione può influenzare il recupero e la salute generale dei pazienti. La diagnosi e il trattamento della malnutrizione sono spesso trascurati, anche se rappresentano un aspetto importante nel percorso di cura.

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