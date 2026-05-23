La malnutrizione nascosta riguarda fino alla metà dei pazienti negli ospedali ed è un problema silenzioso. Non si tratta di carestie o povertà, ma si verifica durante malattie, quando il corpo ha bisogno di più nutrizione. Questa condizione può influenzare il recupero e la salute generale dei pazienti. La diagnosi e il trattamento della malnutrizione sono spesso trascurati, anche se rappresentano un aspetto importante nel percorso di cura.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Dai bambini agli anziani, la “fame invisibile” aumenta mortalità e costi sanitari. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Malnutrizione nascosta negli ospedali: un’emergenza silenziosa che colpisce fino a metà dei pazienti

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