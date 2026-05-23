Nelle Maldive, sono state diffuse immagini che mostrano i corpi recuperati dalla grotta Kandu, in condizioni che evidenziano la delicatezza dell’intervento subacqueo. Le foto ritraggono i corpi trovati in ambienti difficili, con dettagli che testimoniano la complessità dell’operazione di recupero in un luogo estremo. Le immagini sono rare e di difficile visione, poiché documentano una fase cruciale dell’intervento, eseguito in condizioni di grande difficoltà.

Sono immagini rare e difficili da guardare, perché documentano da vicino una delle fasi più delicate di un intervento in ambiente estremo: il recupero subacqueo all’interno della grotta Kandu, alle Maldive. Gli scatti mostrano il team finlandese impegnato nelle operazioni che hanno portato al ritrovamento e al recupero dei corpi di sub italiani, in un contesto in cui ogni decisione operativa è legata a doppio filo alla sicurezza degli operatori. Le fotografie, diffuse su Instagram, sono state realizzate da Sami Paakkarinen e pubblicate sul profilo ufficiale di Dan Europe. Nelle prime immagini si vede la zona iniziale della cavità, dove... 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Maldive, le immagini agghiaccianti dalla grotta: “I corpi trovati così”

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