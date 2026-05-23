maldive atterrate a malpensa le salme dei sub italiani

Sono appena atterrate aMalpensale salme dei 4 sub italiani che sono morti nelle grotte delle Maldive e poi recuperati dai sub di Dan Europe. Alle 13.30 è atterrato il volo di linea della Turkish Airlines decollato da Istanbul che ha riportato in Italiale salme di Monica Montefalcone, docente dell’Università di Genova, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice di Unige Muriel Oddenino e Federico Gualtieri,laureato di recente all’ateneo genovese i quattro sub italiani morti durante la drammatica immersione in grotta alle Maldive conGianluca Benedetti, il cui corpo è stato rimpatriato nei giorni scorsi. Le salme saranno immediatamente portate... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Maldive, atterrate a Malpensa le salme dei quattro sub italiani

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