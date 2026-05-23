L’arcivescovo ha visitato la Valle del Nestore, attraversando vari borghi e incontrando i residenti. Durante il suo percorso, ha ascoltato le persone e le loro storie, entrando nelle case dei fedeli per condividere momenti di dialogo diretto. La visita si è concentrata sulla realtà quotidiana dei piccoli centri, con incontri pubblici e privati per capire meglio le esigenze delle comunità locali.

? Punti chiave Come ha fatto l'arcivescovo a toccare la realtà dei borghi?. Perché il vescovo ha scelto di dormire nelle case dei fedeli?. Quale legame unisce l'arte del Perugino al digitale di Carlo Acutis?. Cosa accadrà a Mugnano nel 2028 per il centenario del Crocifisso?.? In Breve Il parroco Don Paolo Cherubini ha accostato il Perugino a San Carlo Acutis.. Fontignano sta ultimando un ostello con 25 posti letto per l'accoglienza locale.. Mugnano prepara il centenario del Crocifisso previsto per l'anno 2028.. Il parrocchiano Andrea Ravanelli ha sottolineato l'importanza dell'incontro nelle scuole.. L’arcivescovo Ivan Maffeis ha concluso la visita pastorale nelle comunità della Valle del Nestore domenica scorsa, tra le chiese di Fontignano e Mugnano, lasciando un messaggio di coesione sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maffeis nella Valle del Nestore: un cammino di ascolto tra i borghi

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