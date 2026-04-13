Nelle ultime ore, la Nazionale femminile di tennis ha affrontato e battuto il Giappone con un risultato di 3-1, ottenendo così la qualificazione alle finali della Billie Jean King Cup. Tra le giocatrici convocate, figura anche Lucrezia Stefanini, che ha preso parte alla partita. La vittoria permette alla squadra di accedere alla fase finale della competizione internazionale.

Prato, 13 aprile 2026 - Nelle scorse ore, la Nazionale femminile di tennis ha regolato il Giappone, alla luce del 3-1 che ha consentito alle azzurre di qualificarsi alle “finals” della Billie Jean King Cup. E del gruppo azzurro formato da Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani e Jasmine Paolini ha fatto parte anche Lucrezia Stefanini. La tennista di Carmignano è stata convocata in corsa a Velletri dal capitano Tathiana Garbin, per prendere il posto di Tyra Caterina Grant. La sportiva classe 1998 aveva già vestito la maglia azzurra nel 2023, proprio in occasione di quell'edizione della BJK Cup in programma a Siviglia che vide l'Italia chiudere al secondo posto alle spalle del Canada.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tennis, Lucrezia Stefanini convocata in Nazionale

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