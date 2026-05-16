Lotto estrazioni di sabato 16 maggio | i numeri ritardatari su Bari e Roma

Nelle estrazioni del Lotto di sabato 16 maggio sono stati annunciati i numeri ritardatari su Bari e Roma. Si è verificato che alcuni numeri sulla ruota di Cagliari non sono stati estratti da più di 100 turni consecutivi. Nelle estrazioni di venerdì, i premi sono stati azzerati, ma non sono stati forniti dettagli su cosa abbia causato questa situazione. Le estrazioni di questo fine settimana hanno attirato l’attenzione di chi segue i numeri in modo più assiduo.

? Domande chiave Quali numeri attendono da oltre 100 estrazioni sulla ruota di Cagliari?. Cosa è successo nelle estrazioni di venerdì che ha azzerato i premi?. Quali combinazioni ritardatarie potrebbero sbloccare i jackpot di Bari e Roma?. Come influiscono i nuovi pattern di Napoli e Venezia sulle giocate serali?.? In Breve Scadenza giocate Lotto e SuperEnalotto fissata per le ore 19:30 di sabato 16 maggio.. Assenza di combinazioni da 6 e premi da 5+ nell'estrazione di venerdì 15 maggio.. Ritardo del numero 101 sulla ruota di Cagliari e del 108 a Napoli.. Numeri ritardatari a Roma includono il 17, 21, 77, 88 e 75.. Le giocate per il Lotto, il SuperEnalotto e il 10eLotto serale rimangono aperte fino alle ore 19:30 di questo sabato 16 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Sabato 9 Maggio 2026

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