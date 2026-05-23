Nessun 6 né 5+ sono stati estratti nel concorso di venerdì 22 maggio. Le estrazioni di oggi, sabato 23 maggio 2026, del Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale sono state pubblicate alle 20.00. Le schedine possono essere consegnate fino alle 19:30. I numeri estratti non hanno prodotto vincite di grande rilievo nel concorso precedente.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 22 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:Ruota1° ritard.2° ritard.3° ritard.4° ritard.5° ritard.Bari: 67 (100) 66 (88) 10 (79) 3 (69) 74 (61)Cagliari: 41 (105) 63 (71) 12 (63) 27 (54) 87 (52)Firenze: 78 (76) 28 (75) 3 (49) 4 (45) 17 (44)Genova: 66 (87) 6 (77) 3 (61) 53 (58) 4 (54)Milano: 77 (84) 88 (68) 15 (66) 67 (55) 63 (49)Napoli: 40 (112) 1 (91) 81 (57) 84 (49) 59 (49)Palermo: 90 (82) 6... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 23 maggio 2026: numeri e combinazione vincente

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