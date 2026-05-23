Lotta Under 15 | Michelle Cecca conquista il bronzo in Bulgaria
Michelle Cecca ha ottenuto la medaglia di bronzo in Bulgaria nella categoria Under 15. L'atleta ha migliorato la sua posizione rispetto all'anno precedente, passando dal quinto posto alla conquista del podio. Durante la competizione, ha mostrato una maggiore sicurezza e precisione nei movimenti, grazie a un approccio tecnico più efficace. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle strategie adottate, né sui punteggi ottenuti nei singoli incontri.
? Punti chiave Come ha superato la pressione dopo il quinto posto dell'anno scorso?. Quale segreto tecnico ha permesso a Michelle di dominare il tatami?. Chi ha guidato la preparazione della giovane atleta di Campolimpido?. Quali sono i prossimi obiettivi internazionali per la classe 2011?.? In Breve Michelle Cecca compete per l'ASD Team Made di Campolimpido sotto la guida di Guglielmo Cecca.. L'atleta della classe 2011 ha superato il quinto posto ottenuto nella scorsa edizione.. Il successo conferma il modello formativo della società sportiva di Tivoli in Bulgaria.. La vittoria nella categoria 46 kg avviene dopo i turni eliminatori a Samokov. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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