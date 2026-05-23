Lotta Under 15 | Michelle Cecca conquista il bronzo in Bulgaria

Notizia in breve

Michelle Cecca ha ottenuto la medaglia di bronzo in Bulgaria nella categoria Under 15. L'atleta ha migliorato la sua posizione rispetto all'anno precedente, passando dal quinto posto alla conquista del podio. Durante la competizione, ha mostrato una maggiore sicurezza e precisione nei movimenti, grazie a un approccio tecnico più efficace. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle strategie adottate, né sui punteggi ottenuti nei singoli incontri.