Lo spettacolo dei delfini nel golfo incanta ancora | l' ultimo avvistamento a Grignano VIDEO
Un lettore ha inviato un video che mostra una coppia di delfini nel golfo di Trieste, a Grignano, il 23 maggio. Lo spettacolo dei cetacei si ripete, attirando l’attenzione di chi si trova in zona. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo a ulteriori avvistamenti o dettagli sulla presenza dei delfini.
Ancora un avvistamento di delfini nel golfo di Trieste. A inviare il video della coppia di cetacei oggi, 23 maggio, è stato un lettore. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Delfini: santa Marta (Colombia)
Notizie e thread social correlati
Delfini a Manfredonia, l’avvistamento poco fa nel porto industriale, il videoNel porto industriale di Manfredonia, alcuni diportisti hanno registrato un video che mostra la presenza di delfini che si muovevano vicino alla...
Argomenti più discussi: Lo spettacolo dei delfini nel golfo incanta ancora: l'ultimo avvistamento a Grignano (VIDEO); Lo spettacolo dei delfini nel golfo incanta ancora | l' ultimo avvistamento a Grignano VIDEO.
Lo spettacolo dei delfini nel golfo incanta ancora: l'ultimo avvistamento a Grignano (VIDEO) ift.tt/46WrLpE ift.tt/75Tbapd x.com
Lo spettacolo dei delfini nel golfo incanta ancora: l'ultimo avvistamento a Grignano (VIDEO)La coppia di cetacei è stata avvistata mentre nuotava oggi pomeriggio, 23 maggio. Ecco il girato inviato da un lettore ... triesteprima.it
Lo spettacolo dei delfini che nuotano nel porto di Civitanova sotto gli occhi stupiti dei passantiCivitanova, 24 gennaio 2026 – Un delfino che nuota sereno tra le acque calme del porto, sotto gli occhi stupiti dei tanti passanti che affollano la banchina. È la scena ripresa da un video che è stato ... ilrestodelcarlino.it