Al Teatro De Simone si è tenuta la prima edizione del TEDx sannita, dedicata al tema del futuro prossimo. L'evento ha riunito interventi su innovazione, identità e nuove generazioni, combinando riflessioni, esperienze personali e visioni sul cambiamento. La discussione si è concentrata sulle possibili evoluzioni e sulle sfide legate al domani, senza approfondimenti su partecipanti specifici o dettagli organizzativi.

Tempo di lettura: 3 minuti Un’idea di futuro, tra innovazione, identità e nuove generazioni. Al Teatro De Simone si è svolta la prima edizione del TEDx sannita, un appuntamento dedicato al “domani prossimo venturo” che ha messo insieme riflessioni, esperienze personali e visioni sul cambiamento. L’iniziativa, promossa da Antonio Barone, ha scelto per l’edizione 2026 la parola chiave “Futuro”, affidandola a sette speaker chiamati a confrontarsi su sannità, innovazione, intelligenza artificiale e nuove prospettive per i giovani. “ L’obiettivo di questo format è proprio quello di lasciare un segno nelle persone che partecipano”, ha spiegato Barone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ll futuro prossimo in tutte le sue declinazioni: se ne è discusso al De Simone con Tedx

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