LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si parte alle 12 | 55

Notizia in breve

Alle 12:55 è partita la tappa odierna del Giro d’Italia 2026. A 12:41, Afonso Eulalio mantiene la testa della classifica generale con 33 secondi di vantaggio su Jonas Vingegaard e 2 minuti e 3 secondi su Thymen Arensman. La corsa è in corso e gli aggiornamenti si susseguono in tempo reale.