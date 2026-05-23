LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si parte alle 12 | 55
Alle 12:55 è partita la tappa odierna del Giro d’Italia 2026. A 12:41, Afonso Eulalio mantiene la testa della classifica generale con 33 secondi di vantaggio su Jonas Vingegaard e 2 minuti e 3 secondi su Thymen Arensman. La corsa è in corso e gli aggiornamenti si susseguono in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 12:41 Afonso Eulalio continua a guidare la classifica con 33” su Jonas Vingegaard e 2’03” su Thymen Arensman. Giulio Pellizzari, al momento, è nono con un ritardo di 3’42”. 12:38 Alberto Bettiol della XDS Astana Team ha vinto la tredicesima tappa, Alessandria-Verbania di 189 chilometri grazie ad una magistrale azione nel finale con lo scatto decisivo a pochi metri dalla salita di Ungiasca. 12:35 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026, Aosta-Pila di 133 chilometri. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026, Aosta-Pila di 133 chilometri. 🔗 Leggi su Oasport.it
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