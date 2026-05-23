LIVE Atletica Diamond League Xiamen 2026 in DIRETTA | iniziata la kermesse tocca a Fabbri e Furlani

Da oasport.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La competizione di atletica della Diamond League a Xiamen è iniziata, con atleti come Fabbri e Furlani coinvolti nelle gare in corso. Alle 12:53, è stato registrato il secondo risultato nullo di Leonardo Fabbri nelle sue prove. La manifestazione prosegue con le varie discipline in programma, trasmettendo aggiornamenti in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:53 Arriva purtroppo il secondo nullo di Leonardo Fabbri. 12:49 Sta per iniziare anche la gara di salto in alto femminile. Di seguito le partecipanti: Hufnagel (USA) Yuqi Shao (CHN) Geraschenko (UKR) Onnen (GER) Jiawen Lu (CHN) Distin (JAM) Lake (GBR) Levchenko (UKR) Patterson (AUS) Zodik (POL) 12:45 Nel lancio del giavellotto femminile guida sempre la cinese Ziyi Yan con la gran misura di 71.74. 12:41 Dopo la prima rotazione il migliore è l’americano Geist con 21.22 metri. Primato stagionae per lo statunitense Crouser (20.39). 12:37 Il primo lancio di Fabbri è nullo. Nessuna misura dunque per l’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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