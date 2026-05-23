LIVE Atletica Diamond League Xiamen 2026 in DIRETTA | iniziata la kermesse tocca a Fabbri e Furlani
La competizione di atletica della Diamond League a Xiamen è iniziata, con atleti come Fabbri e Furlani coinvolti nelle gare in corso. Alle 12:53, è stato registrato il secondo risultato nullo di Leonardo Fabbri nelle sue prove. La manifestazione prosegue con le varie discipline in programma, trasmettendo aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:53 Arriva purtroppo il secondo nullo di Leonardo Fabbri. 12:49 Sta per iniziare anche la gara di salto in alto femminile. Di seguito le partecipanti: Hufnagel (USA) Yuqi Shao (CHN) Geraschenko (UKR) Onnen (GER) Jiawen Lu (CHN) Distin (JAM) Lake (GBR) Levchenko (UKR) Patterson (AUS) Zodik (POL) 12:45 Nel lancio del giavellotto femminile guida sempre la cinese Ziyi Yan con la gran misura di 71.74. 12:41 Dopo la prima rotazione il migliore è l’americano Geist con 21.22 metri. Primato stagionae per lo statunitense Crouser (20.39). 12:37 Il primo lancio di Fabbri è nullo. Nessuna misura dunque per l’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Discussione sulla Diamond League di Xiamen reddit
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