LIVE Atletica Diamond League Xiamen 2026 in DIRETTA | iniziata la kermesse tocca a Fabbri e Furlani

Notizia in breve

La competizione di atletica della Diamond League a Xiamen è iniziata, con atleti come Fabbri e Furlani coinvolti nelle gare in corso. Alle 12:53, è stato registrato il secondo risultato nullo di Leonardo Fabbri nelle sue prove. La manifestazione prosegue con le varie discipline in programma, trasmettendo aggiornamenti in tempo reale.