A Cagliari si svolgono le regate preliminari della America’s Cup 2026. La prima gara della giornata è prevista tra pochi minuti. La diretta streaming è attiva e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale. La competizione coinvolge diverse imbarcazioni che si sfidano nelle acque sarde. La regata è parte delle prove che precedono la fase finale dell’evento internazionale. Gli appassionati possono seguire gli sviluppi in diretta online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 Mancano dieci minuti all’inizio della prima regata! 14.47 Nelle prime tre regate Luna Rossa ha dato subito segnali molto positivi, soprattutto con l’equipaggio Youth and Woman guidato da Marco Gradoni e Margherita Porro. L’equipaggio B del team italiano ha dominato la prima giornata di regate con due vittorie ed un secondo posto; piazzamenti che garantiscono 29 punti in classifica e un margine di 9 lunghezze sul gruppetto di squadre appaiate al secondo posto. 14.43 Nella giornata di ieri sono andate in scena le prime tre regate di flotta; “formato” di gara che sarà riproposto nella giornata di oggi e nelle prime due gare di domenica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE America’s Cup, Regate Preliminari Cagliari 2026 in DIRETTA: pochi minuti alla prima regata di giornata!

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AmericaS Cup, si parte con le prime regate a Cagliari poi a Napoli la tappa finale

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